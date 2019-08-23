Песков прокомментировал информацию, согласно которой последний зарубежный эксплуатант Superjet выставила их на продажу

Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнюю публикацию в газете «Ведомости», согласно которой, последний зарубежный эксплуатант самолетов «Сухой Суперджет» компания Интерджет выставила их на продажу. По мнению пресс-секретаря президента, это не нанесет ущерба российской авиации.

Позднее в компании «Гражданские самолеты Сухого» агентству ТАСС сказали, что речь не идет об отказе от самолетов «Сухого» или их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота Интерджет, — сказал представитель компании «Гражданские самолеты Сухого».