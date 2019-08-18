BBC: Десятки людей контактировали с заражёнными радиацией людьми после взрыва под Северодвинском

Об этом Русской службе BBC на условиях анонимности рассказали в больнице Архангельска, куда привезли несколько пострадавших.

Врачам не сказали о том, что трое пациентов заражены радиацией. Пострадавших вертолётом привезли в Архангельскую областную больницу в стабильно тяжёлом состоянии, приводит Русская служба BBC слова медиков. Врачи только через час поняли, что у этих людей лучевая болезнь. Доза радиации, судя по анализам была очень большой, рассказал один из собеседников. Медикам пришлось срочно искать средства для защиты. Приёмный покой, в котором до перевода в операционную находились заражённые радиацией, закрыли лишь через час. Всё это время там были больные и поступали новые. 90 человек контактировали с пострадавшими при взрыве реактивного двигателя, людей, оказавшихся в зоне риска, возможно больше, не исключили двое сотрудников клиники. В приёмном покое дезактивацию провели только после того как заражённых радиацией увезли на лечение в Москву. Одежду пострадавших и носилки забрали. Ванну в приёмном покое демонтировали. Она так фонила, что дезактивация ничего бы не изменила, сказал один из медиков.

Ранее ещё несколько СМИ, в их числе Новая газета и Медуза, со ссылкой на медиков сообщали, что персонал не предупредили об угрозе заражения радиацией. Напомним, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошёл 8 августа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность того, что президент РФ Владимир Путин может быть не информирован или введен в заблуждение в связи с той или иной чрезвычайной ситуацией. Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

Д.Песков прокомментировал публикацию в журнале «Дилетант», где бывший президент СССР Михаил Горбачев рассказал о том, что в первые сутки после аварии на Чернобыльской АЭС его держали в неведении по поводу последствий данной катастрофы.

«Дело в том, что, мы, наверное, не знаем как и по каким каналам руководство СССР в то время получала информацию. Но я вам могу сказать ответственно, что в наше время это исключено, множество источников, по которым президент получает информацию. Скорость обмена информацией и внутри страны и из-за рубежа настолько высока, что фактически такие ситуация, как было с Чернобылем, они невозможны», — подчеркнул пресс-секретарь.

Д.Песков затруднился ответить на вопрос, смотрел ли президент американский сериал «Чернобыль». «Честно скажу, не знаю», — сказал он.