Песков: Обмен пленными между Россией и Украиной – это «начало диалога между двумя президентами»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной — это «начало диалога между двумя президентами». Так сказал пресс-секретарь на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента «Эхо Москвы», — можно ли считать этот процесс началом улучшения отношений между странами.

«Пока мы только констатируем начало диалога между двумя президентами (России и Украины) — Путиным и Зеленским, и констатируем, как мы уже говорили, определенные контакты, которые осуществляет в развитии этих разговоров, и в развитии тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», — сказал Д.Песков.

Он добавил, что сказанному добавить нечего, и напомнил о недавнем заявлении президента России, «где он говорил об осторожном оптимизме, который так же можно констатировать в контексте российско-украинских отношений», — отметил пресс-секретарь.