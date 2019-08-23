В «Сухом» заявляют, что мексиканская авиакомпания Интерджета не планирует отказываться от этого типа самолетов

В компании «Гражданские самолеты Сухого» заявляют, что мексиканская авиакомпания Интерджета не планирует отказываться от этого типа самолетов. Ранее о том, что российские лайнеры Интерджета выставлены на продажу, — написала газета «Ведомости». Представитель «Гражданских самолетов Сухого» сказал агентству ТАСС, что речь не идет об отказе или возврате самолетов. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота компании, — отметил он.