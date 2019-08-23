Суд вызвал скорую помощь американцу Полу Уилану. В ходе заседания, где рассматривается вопрос о продлении ему ареста, он несколько раз пожаловался на плохое самочувствие. При этом сам Уилан не требовал вызова врачей, — отмечает Интерфакс, — поскольку считает, что они не смогут оказать ему квалифицированную помощь, а лишь измерят давление и температуру.

В России Уилан обвиняется в шпионаже. На сегодняшнем заседании он заявил, что получил травму от сотрудников СИЗО.