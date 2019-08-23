Совбез ООН провел экстренное заседание по требованию Китая и России

Оно было связано с потенциальной угрозой со стороны США.

Внеочередное заседание совета безопасности ООН прошло под названием «угрозы международному миру и безопасности». Причиной стали заявления американских официальных лиц о планах по разработке и размещению в Азии крылатых ракет средней дальности на фоне выхода Вашингтона из договора РСМД.

Выходя из соглашения, США заявили, что намерены заключить новый договор с Россией, но уже с участием Китая в качестве третьей стороны. В связи с этим в июле американская делегация проводила консультации с российским МИДом в Женеве. Китай, при этом, не только не изъявлял желания вступать в подобный договор, но категорически опроверг такую возможность.

Созывая заседание, Москва и Пекин надеялись убедить Японию, Южную Корею и Автралию не размещать у себя американские ракеты. Но, как заявил и.о. постпреда России в ООН Дмитрий Полянский, убедить в этом союзников США не удалось.

Комментируя прошедшее заседание совбеза ООН, Полянский заявил, что оно оказалось «до скучности предсказуемым» и что Россию «обвинили во всех смертных грехах».