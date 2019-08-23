Российская кинокомпания подала в суд на всемирно известных актёров Арнольда Шварценеггера и Джеки Чака

Истец компания «Русская фильм группа» — создатель «Вия», самой кассовой отечественной кинокартины 2014 года. Позже сняли продолжение – фильм «Тайна печати дракона», эпизодические роли в нём сыграли Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. Теперь с них, а также китайской компании China Film Group – сопродюсеров картины — истец требует более двухсот миллионов рублей. Это сумма, в которую обошлась съёмка, пишут Ведомости. Деньги нужно вернуть кредиторам, настаивает конкурсный управляющий кинокомпании, признанной полтора года назад банкротом. Он утверждает в иске, что средства ему дал крупный бизнесмен и связанные с ним компании. Между тем продюсер «Тайны печати дракона» Алексей Петрухин назвал иск бесперспективным. По его словам, крупные суммы, которые Русская фильм группа изначально потратила на производство второго фильма, были получены от Фонда кино. Кредиторы, а тем более актёры к ним отношения не имеют, заключил продюсер. «Ведомости» отмечают, что звёзд такого масштаба как Шварценеггер и Чан, к судебным разбирательствам в России ещё не привлекали.

Фильм «Тайна печати дракона» уже идёт в Китае, скоро его увидят и россияне. Продюсеры надеются, что картина станет одной из самых кассовых кинопроектов.