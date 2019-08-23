Американец Пол Уилан в судебном заседании о продлении меры пресечения заявил о насилии со стороны сотрудников СИЗО

Кроме того, обвиняемый в шпионаже иностранец попросил об отводе прокурора и в очередной раз указал на необъективность следствия.

В рамках, дела по которому Уилан ранее был арестован и помещен под стражу, надзорное ведомство проявляет необъективность, — уверен американец. «В прокуратуре знают, что я получил травму от охранников следственного изолятора», — сказал Уилан. По его словам, никаких мер в связи с этим не принято. «Они толкают меня, несмотря на то, что у меня проблемы со здоровьем». Сегодня суд решает вопрос продлении ареста — следователь просит оставить в силе меру пресечения Уилану в виде содержания под стражей до 29 октября. Тот заявил о нарушении его прав со стороны ФСБ и попросил о посещении его в СИЗО сотрудниками консульства. Впрочем, отвод прокурора судья Елена Канева сочла необоснованным. Следствие обвиняет американца в шпионаже в пользу американских спецслужб. У американца была изъята флэшка, с информацией, составляющей гостайну. По словам адвоката Уилана, его подзащитный считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях нашей страны. Уроженец Канады часто бывал в России 10 лет. В последний визит — был задержан, по словам близких, приехав в Москву по приглашению на свадьбу.

Расследование по делу Уилана подошло к финальной стадии. Обвинения ему могут быть предъявлены уже в начале сентября. Своей вины американец не признает.