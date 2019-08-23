Правоохранительные органы не имеют информации о получении травмы американцем Полом Уиланом, находящемся в СИЗО

Правоохранительные органы не имеют информации о получении какой-либо травмы американцем Полом Уиланом, находящемся в СИЗО, сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник. Сегодня на судебном заседании по продлению ареста Уилану американец заявил отвод прокурору и рассказал о том, что сотрудники Лефортово нанесли ему травму. В отводе прокурора было отказано.

Уилдан, который помимо американского имеет гражданства ещё трёх государств, обвиняется в России в шпионаже.