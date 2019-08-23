Зеленский надеется, что вопрос обмена решится в ближайшие дни

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с РФ и ожидает результатов в ближайшие дни. Об этом он сказал общественности.

«Результаты шаг за шагом. Первые результаты должны быть в ближайшие дни, не хочу загадывать», — ответил он на соответствующий вопрос.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетела в Киев. Об этом сообщает российское посольство на Украине. Там отметили, что её визит продлится 1 день, не уточнив целей поездки. Ранее сообщалось, что в Москве находится её украинская коллега Людмила Денисова. В последние дни различные источники сообщают о возможном масштабном обмене находящихся под стражей россиян и украинцев. Сегодня газета «Коммерсантъ» написала, что такой обмен может состояться до конца месяца.