Последняя зарубежная авиакомпания, использующая Sukhoi SuperJet 100, отказывается от российских самолетов

Мексиканской Interjet – второй по величине эксплуатант лайнеров после «Аэрофлота» — ищет для них покупателей.

Избавиться от самолетов Sukhoi SuperJet 100 Interjet хочет из-за тяжелого финансового положения. Об этом пишет газета «Ведомости». При этом, по ее данным, из 22 самолетов в парке мексиканской авиакомпании лишь шесть летали регулярно, остальные простаивали, и их техническое состояние вызывает сомнения. Купить их, вероятно, будут готовы только российские компании. Interjet— последний иностранный перевозчик, использующий Sukhoi SuperJet. В конце прошлого года от самолетов уже отказался единственный европейский эксплуатант – ирландская Cityjet вернула их лизингодателю из-за того, что лайнеры летали слишком мало, поскольку приходилось подолгу ждать запчасти. Российские авиакомпании эксплуатируют чуть более 100 воздушных судов этого типа, однако, как писали «Ведомости», их налет в 2-3 раза ниже, чем у иностранных лайнеров. Sukhoi SuperJet 100— первый российский самолет, разработанный после развала СССР. Проект задумывался с прицелом на экспорт, однако лайнер, создание которого обошлось в 2 миллиарда долларов, так и не стал конкурентом западным аналогам.

После катастрофы «Сухого» в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стал 41 человек, СМИ писали о том, что авиакомпании уже давно жалуются на сложности с обслуживанием российских лайнеров и частые поломки