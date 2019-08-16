В cуде должно состояться рассмотрение дела Гудкова об организации публичной акции без подачи уведомления

В Коптевском районном суде Москвы сегодня должно состояться рассмотрение дела Дмитрия Гудкова по административной об организации публичной акции без подачи уведомления за митинг 27 июля. Пресс-секретарь политика Алексей Обухов сказал нам, суд переносили уже два раза, чтобы еще раз арестовать политика после его выхода из СИЗО.

Напомним, что Тверской суд Москвы назначил Дмитрию Гудкову 30 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 14 июля. Он должен освободиться 27 августа.