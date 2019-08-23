Cуд рассматривает сегодня ходатайство о продлении ареста американцу Полу Уилану, которого в России обвиняют в шпионаже

Лефортовский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство о продлении ареста американцу Полу Уилану, которого в России обвиняют в шпионаже. Уилан заявил отвод прокурору, а также обвинил сотрудников СИЗО в нанесении ему травмы. Суд в отводе прокурора отказал. В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что безопасность обвиняемого обеспечена в полном объёме, и информации о нанесении ему травмы нет. Слушания проходят в закрытом режиме.