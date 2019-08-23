В Киев прибыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Об этом сообщает российское посольство на Украине. Ранее сообщалось, что в Москве находится украинская коллега Москальковой Людмила Денисова. Источники «Коммерсанта» утверждают, что до конца месяца может быть проведён полномасштабный обмен арестованных и осуждённых с обеих сторон.

Обмен удерживаемыми людьми между Россией и Украиной обсуждается, в том числе, между лидерами этих государств. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров добавил, что такой процесс весьма сложен.