На замглавы штаба Навального в Петербурге напал неизвестный

В Петербурге напали на заместителя штаба Алексея Навального – Ольгу Гусеву. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она рассказала, что неизвестный облил неизвестной жидкостью и попытался ее ударить.

«Вчера примерно в 23.00 я ехала на машине к дому, когда я из нее вышла, ко мне со спины подбежал неизвестный молодой человек с закрытым лицом в капюшоне и облил непонятной жидкостью, похожей на помои. Были какие-то непонятные движения руками, не знаю, что он пытался сделать: толкнуть или просто конвульсии были. После это скрылся с места, смеясь», — рассказала она.

В связи с нападением пострадавшая уже обратилась в полицию.

«Сейчас я иду писать заявление в полицию. Считаю, что это нападение связано с моей профессиональной деятельностью: с тем, что проходят выборы в губернаторы, с тем, что мы готовим муниципальных кандидатов в депутаты, с фальсификациями, на которых я поймала Беглова (врио губернатора СПб). Я считаю, что это напрямую связанные вещи», — подчеркнула О.Гусева.