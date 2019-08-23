Суд сегодня рассмотрит второй административный протокол на независимого кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова

Коптевский районный суд Москвы сегодня рассмотрит второй административный протокол на независимого кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова, который находится в спецприёмнике. 30 июля он был арестован на 30 суток за твит с анонсом встречи с избирателями 14 июля, а теперь суд рассмотрит протокол об акции 27 июля.

Сегодня же после отбытия административного наказания в 30 суток спецприёмник покинул Алексей Навальный. Полиция задерживать его не стала.