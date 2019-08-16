Иран готов работать над предложениями Франции по ядерной сделке

Об этом накануне заявил глава МИД этой страны Мохаммад Джавад Зариф. Сегодня он должен провести встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, где также будет обсуждаться ядерная проблема.

Исламская республика хочет оказать давление на партнеров по соглашению, создавая угрозу появления ядерной бомбы. Такое мнение «Эху» ранее высказал главный научный сотрудник института Европы РАН Александр Шумилин. При этом он подчеркнул, что Евросоюз не позволит Ирану выйти из договора.

Мировое сообщество предпримет все меры для предотвращения появления у Ирана ядерного оружия, добавил Александр Шумилин.