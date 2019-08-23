Десятки осужденных и арестованных граждан России и Украины, по некоторым данным, смогут вернуться на родину

Страны готовят рекордный по своим масштабам обмен заключенными.

33 человека, предположительно, в ближайшую неделю, передаст Киев Москве. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники. По ее данным, столько же украинцев должны вернуться домой. В их числе, вероятно, окажутся, 24 моряка, арестованные после инцидента в Керченском проливе – в России их обвиняют в незаконном пересечении границы. При этом украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного на 20 лет по обвинению в терроризме, Москва отдавать не собирается. А в списке на обмен со стороны Киева не будет главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, поскольку он сам отказался от участия в этом процессе. Журналисту принципиально важно добиться своего оправдания в суде. Между тем, известны еще несколько осужденных, которые вскоре вернутся на родину, среди них, например, те, кто сидит на Украине по статьям о госизмене и дезертирстве, за то, что они перешли в российскую армию после присоединения Крыма.

По данным газеты РБК, в связи с предстоящим обменом заключенными в Россию уже прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова.