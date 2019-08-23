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09:30, 23 августа 2019

Мосгорсуд продолжит сегодня рассмотрение жалобы 24-летнего актёра Павла Устинова

Сам Устинов говорит, что на Пушкинской площади оказался случайно, не участвовал в митинге и не имел намерений причинять вред.



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