Совбез ООН провёл экстренное заседание в связи с американскими ракетными испытаниями.Правительство дорабатывает проект основ государственной политики по освоению космоса. Документ вернулся в Белый дом после его рассмотрения в администрации президента и Совете безопасности. Ныне действующие нормы были разработаны шесть лет назад. В Совбезе ранее подчеркивали, что научно-технический прогресс не стоит на месте, кроме того, в условиях санкций многое приходится делать самостоятельно.