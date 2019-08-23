Более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев могут быть обменяны до конца месяца. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на информированные источники. При этом, по её данным, украинского режиссёра Олега Сенцова в списках не будет, а главный редактор агентства РИА «Новости. Украина» Кирилл Вышинский сам отказался от обмена. В статье отмечается, что точные сроки обмена ни одна из сторон не называет.