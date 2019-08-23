Дитрих: Вопрос о выделении лоукостера «Победа» из группы «Аэрофлот» пока не рассматривается

Вопрос о выделении лоукостера «Победа» из группы «Аэрофлот» пока не рассматривается. Об этом агентству ТАСС сообщил глава Минтранса и председатель совета директоров «Аэрофлота» Евгений Дитрих. Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа» для развития внутрироссийских перевозок и поддержки конкуренции между перевозчиками на рынке. По словам Дитриха, как и всякая идея, она должна быть проработана. Пока планов выделения компании бюджетного сегмента из «Аэрофлота» нет.