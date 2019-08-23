Конкурсный управляющий «Русской фильм-группа» требует взыскания долгов с актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Конкурсный управляющий компании «Русская фильм-группа» требует взыскания долгов с актёров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера. Как пишет газета «Ведомости», это следует из заявления управляющего в Арбитражный суд Москвы.

Компания финансировала фильм «Тайна печати дракона», где Чан и Шварценеггер сыграли эпизодические роли. «Русская фильм-группа» известна, прежде всего, своим фильмом «Вий 3D», а «Тайна печати дракона» – это продолжение истории. Сейчас компания проходит процедуру банкротства и требует долги с партнёров, в том числе, с китайской «Чайна филм-груп», которая была сопродюсером картины.