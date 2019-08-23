Сегодня из спецприёмника должен выйти оппозиционер Алексей Навальный

Накануне Симоновский районный суд отклонил ходатайство начальника спецприёмника о продлении политику административного ареста на то время, которое он провёл в больнице.

В конце июля Навального госпитализировали с сильной аллергической реакцией. Его врачи подозревают отравление.

Навальный должен выйти в 8.50. Ранее несколько оппозиционеров были повторно задержаны и арестованы после отбывания административного наказания. Так, четвёртый срок отбывает Илья Яшин, третий – Юлия Галямина, второй – Дмитрий Гудков.