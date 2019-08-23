Сегодня стартует Чемпионат Европы по волейболу среди женских команд

Сборная России свой первый матч проведет против команды Белоруссии.

Сверхнасыщенный международный волейбольный календарь становится еще плотнее в предолимпийский год. К счастью, российская команда уже завоевала путевку в Токио и от заключительного отбора в январе освобождена. Так что Чемпионат Европы становится последним важным стартом перед Олимпиадой.

Отметим, что в турнире впервые примут участие 24 команды. А пройдет он сразу в четырех странах. Сборная России групповой этап проведет в Словакии. Как сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко, перед волейболистками поставлена задача попасть в финал чемпионата Европы.

Напомним, что российские волейболистки 6 раз становились лучшими на континенте. Последнее Золото наши завоевали 4 года назад.