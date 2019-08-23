Глава Всемирного банка встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским

Главной темой беседы, как ожидается, станут экономические реформы в стране. Дэвид Малпасс, назначенный главой Всемирного банка в апреле, прибыл на Украину еще накануне. Это его первый визит в страну в новой должности.

Подробностей о планах чиновника немного: в пресс-релизе Всемирного банка лишь говорится, что Малпасс встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также с министром финансов, главой Нацбанка Украины, городскими главами, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора. На повестке дня – планы реформ, которые должны способствовать росту экономики и созданию новых рабочих мест.

Ранее украинские чиновники рассказали, что рассчитывают на новую долгосрочную программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Речь идет о кредите примерно в 5-10 миллиардов долларов.

По словам главы Нацбанка Украины Дмитрия Сологуба, страна также надеется на получение нового финансирования от Евросоюза и Всемирного банка.