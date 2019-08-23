Более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев, по некоторым данным, могут вернуться на родину до конца месяца

Москва и Киев предварительно договорились об обмене в формате «33 на 33». Об этом сообщает РБК и пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на информированные источники. В это число могут попасть все задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе украинские моряки.

При этом украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в 2015 году в России на 20 лет по обвинению в терроризме в списках не будет, а главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский сам отказался от обмена. Обвиняемый украинскими властями в госизмене журналист намерен добиваться своего оправдания и освобождения. Точные сроки обмена ни одна из сторон не называет.

Официального подтверждения информации об обмене пока нет. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал лишь, что представители России и Украины контактируют по данному вопросу.

Обмен заключенными обсуждается, в том числе, между лидерами этих государств. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что такой процесс весьма сложен. Для переговоров по обмену в Россию уже прибыла украинский обмудсмен Людмила Денисова, уточняет РБК .