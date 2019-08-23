Большинство российских регионов не удержало зарплаты бюджетников на уровне майских указов Владимира Путина

Хуже всего ситуация с оплатой труда медсестёр и социальных работников, отмечает издание РБК. Майские указы президента полностью выполняют только 4 региона. Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чечня. Во всех остальных целевые показатели не удаётся достигнуть хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, подсчитало РБК на основе данных Росстата за первую половину этого года.

Согласно указам, подписанным президентом Путиным в мае 12-го, доходы учителей, соцработников, младшего и среднего медперсонала должны были вырасти в прошлом году до 100 процентов от средней зарплаты по региону. А врачей, преподавателей вузов и научных работников до двухсот. Этого не произошло, отмечает издание. Самый низкий уровень исполнения указов среди регионов касается работников детсадов и яслей.

Они получают в среднем меньше 35 тысяч рублей. Предусмотренный указами уровень зарплат по всей стране не сохраняется для соцработников и для всех медиков – врачей, среднего и младшего персонала, пишет РБК. В этом году ситуация не улучшилась. По зарплатам врачей наибольшее отставание от целевых значений в Мурманской области, Ингушетии и Туве. На этом фоне численность младшего медперсонала продолжает сокращаться и по итогам первой половины года составила почти 270 тысяч работников.

Жители в разных регионах страны всё чаще жалуются властям на работу поликлиник, нехватку медиков и большие очереди. Президент Путин поручил правительству к 1 октября подготовить предложения по модернизации первичного звена здравоохранения.