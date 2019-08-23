Студенческие объединения направили заявку в мэрию Москвы на митинг против давления на университеты

Организаторы предлагают три даты — 30, 31 августа или 1 сентября, и три площадки — памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловскую площадь.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя профсоюза «Университетская солидарность». Заявителями мероприятия также выступают независимый студенческих журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ имени Ломоносова и группы поддержки арестованных студентов Егора Жукова и Даниила Конона. Мэрия пока не ответила.