Только 4 российских региона продолжают полностью выполнять майские указы президента о повышении зарплат бюджетников

В первой половине года они формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в Ленинградской и Пензенской областях, Алтайском крае и Чеченской Республике. Во всех остальных регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, показали подсчеты РБК на основании данных Росстата. Хуже всего ситуация с оплатой труда медсестер и социальных работников.

Майские указы Владимира Путина должны были быть выполнены в 2018 году, и президент в послании Федеральному собранию в феврале текущего года потребовал от региональных властей сохранить достигнутое соотношение оплаты труда бюджетников и средней зарплаты в регионе.