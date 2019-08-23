В Совбезе ООН состоялось экстренное заседание в связи с недавним испытанием США крылатой ракеты обычной конфигурации

Оно было созвано по инициативе России и Китая. По мнению Москвы и Пекина, действия Вашингтона несут угрозу международной безопасности. Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн во время заседания обвинил Россию в нарушении условий договора РСМД и разработке ракет, дальность которых была запрещена.

Он также призвал Москву разъяснить обстоятельства инцидента, произошедшего 8 августа под Северодвинском. Кроме того, Коэн обвинил Китай в наращивании ракетного потенциала.

В свою очередь, исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что мир стоит в одном шаге от гонки вооружений из-за геополитических амбиций США. Обвинения Вашингтона в адрес Москвы в нарушении договора он назвал голословными.