Британские пограничники спасли пытавшихся пересечь Ла-Манш беженцев

Британские пограничники и береговая охрана спасли около полсотни беженцев, которые пытались попасть в Соединенное Королевство из

Франции, переплыв пролив Ла-Манш на резиновых лодках. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В береговой охране подтвердили, что накануне утром у берегов графств Кент и Сассекс произошло несколько инцидентов, которые потребовали вмешательства погранслужбы и полиции, а также отправки в месту происшествия нескольких судов и спасательного вертолета.