«Мосгортранс» и «Автодор» не смогли в суде представить доказательства ущерба по иску к оппозиционерам

«Мосгортранс» и «Автодор» не предоставили доказательства ущерба, якобы нанесенного участниками протестных акций, за который они решили взыскать с девяти оппозиционеров около 13 милллионов рублей. Об этом сообщили «Открытые медиа». На предварительном заседании в Коптевском суде представлявший «Мосгортранс» юрист не смог уточнить роль каждого из политиков, а также предоставить документы, доказывающие ущерб, назвав только «открытые источники» — посты в соцсетях и репортаж «Медузы».