Аварийно севший в кукурузном поле A321 разрежут для транспортировки

Его уже подготовили к эвакуации. В кукурузном поле серьезную работу провели инженеры и авиатехники авиакомпании «Уральские авиалинии». Из самолета «Уральских авиалиний» удалили топливо, элементы систем, которые содержали давление жидкостей и газов. Убраны все ценные блоки и двигатели.

На месте аварийной посадки закончили работу Следственный комитет и комиссия МАК. Вопрос об эвакуации согласовывали с ГИБДД Раменского района Московской области. Воздушное судно вывезут по частям, в дальнейшем его фрагменты использовать не планируют.



На борту самолета, который совершил аварийную посадку с отказавшими двигателями, находились 226 пассажиров, все они живы благодаря профессиональным действиям пилотов. Летчикам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину присвоено звания Героев России.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» назвали предполагаемой причиной аварийной посадки попадание птиц в двигатели.