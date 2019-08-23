Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест 24-летнего Павла Устинова

Его обвиняют в нападении на силовика на акции за честные выборы 3 августа. Защита Павла Устинова оспорит решение Тверского суда. Судья Мария Сизинцева в начале августа отправила молодого человека в СИЗО на два месяца. Его признали виновным в применении опасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти.

Устинов, который отслужил во внутренних войсках, по версии следствия вывихнул плечо росгвардейцу на акции 3 августа на Пушкинской площади. Молодой человек это отрицает. Он говорит, что не участвовал в несогласованном с властями митинге, а просто стоял в стороне, в одной руке у него был телефон, в другой наушники.

В этот момент ему заломили руки за спину и начали применять спецсредства, приводит слова обвиняемого интернет-издание «Медиазона». Устинова арестовали, поскольку следователь традиционно убеждал суд, что задержанный может скрыться, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей. Судья с этими доводами согласилась. Защита надеется, что Мосгорсуд отменит решение об аресте.

Тем временем более 300 учёных потребовали прекратить дело о якобы «массовых беспорядках» в ходе акции 27 июля. Научные сотрудники российских и зарубежных вузов призвали власти прекратить политические репрессии и освободить всех фигурантов так называемого «московского дела», по нему проходят 14 человек.