Сегодня должно состояться рассмотрение дела Дмитрия Гудкова об организации публичной акции без подачи уведомления

Речь идет о митинге 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Пресс-секретарь политика Алексей Обухов сказал «Эху Москвы», что суд переносили уже два раза, чтобы еще раз арестовать политика после его выхода из СИЗО.

Напомним, Тверской суд Москвы назначил Дмитрию Гудкову 30 суток административного ареста за организацию несогласованной акции 14 июля. Он должен освободиться 27 августа.