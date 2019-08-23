Более 60 находящихся под стражей россиян и украинцев, по некоторым данным, могут вернуться на родину до конца месяца

Москва и Киев предварительно договорились об обмене в формате «33 на 33». Об этом сообщает РБК и пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на информированные источники. В это число могут попасть все задержанные в ноябре прошлого года в Керченском проливе украинские моряки.

При этом украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в 2015 году в России на 20 лет по обвинению в терроризме в списках не будет, а главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский сам отказался от обмена. Обвиняемый украинскими властями в госизмене журналист намерен добиваться своего оправдания и освобождения. Точные сроки обмена ни одна из сторон не называет.

На Украине также ходят упорные слухи о возможном обмене россиян на моряков, сказал украинский политолог Михаил Погребинский. Он полагает, что это может быть началом движения работы двух стран в норманнском формате.

Погребинский не исключает, что об обмене Путин и Зеленский могли договориться в ходе телефонных переговоров.