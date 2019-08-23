Сумма исков к организаторам протестов в Москве превысила 14 миллионов рублей

Коптевский суд зарегистрировал иск «Московского метрополитена» к Владимиру Милову, Алексею Навальному, Олегу Степанову, Ивану Жданову, Юлии Галяминой, Александру Соловьеву и Илье Яшину. Ранее возмещения ущерба в 13 миллионов потребовали «Мосгортранс», «Автодор» и владелец ресторана «Армения». Также накануне стало известно, что «М.Такси» подало сразу три иска к Яшину, Галяминой и Соловьеву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вполне допустимо и законно предъявление компаниями исков за ущерб от митингов. Такое мнение он высказал, отвечая на брифинге на вопрос корреспондента «Эхо Москвы».

Московский метрополитен подал иск к Алексею Навальному и другим участникам массовых акций протеста 27 июля.