Полиция возбудила два дела после массовой драки с цыганами в Кузбассе
Местные СМИ пишут, что конфликт начался с попытки цыгана приставать к девушке.
В обществе сейчас есть проблемы, связанные с цыганами, поэтому нужно анализировать эти конфликты и принимать управленческие решения, которые не позволят развиваться им в дальнейшем, сказал в эфире «Эха Москвы» доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Александр Черных.
Необходимо решать социальные проблемы цыган и интегрировать их в местное общество, добавил Черных.