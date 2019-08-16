Полиция возбудила два дела после массовой драки с цыганами в Кузбассе

Местные СМИ пишут, что конфликт начался с попытки цыгана приставать к девушке.

В обществе сейчас есть проблемы, связанные с цыганами, поэтому нужно анализировать эти конфликты и принимать управленческие решения, которые не позволят развиваться им в дальнейшем, сказал в эфире «Эха Москвы» доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Александр Черных.

Необходимо решать социальные проблемы цыган и интегрировать их в местное общество, добавил Черных.