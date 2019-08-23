В Мещанском суде столицы пройдут очередные слушания по делу «Седьмой студии»

На предыдущем заседании были озвучены результаты повторной экспертизы. В деле Кирилла Серебренникова и его коллег может произойти резкий поворот: результаты экспертизы сыграли на руку защите фигурантов. Выводы специалистов на прошлой неделе озвучила судья Ирина Аккуратова: выяснилось, что реализация проекта стоила больше, чем выделило на него государство.

Эксперты определили, что проект «Платформа» обошелся как минимум в 260 миллионов рублей, а выделенная Минкультом сумма составила лишь 216 миллионов. Авторы отчета также отметили большую культурную значимость проекта, но не смогли выяснить, как именно расходовались средства, поскольку в деле недостает бухгалтерских документов.

Повторная экспертиза была назначена в апреле по настоянию защиты. В связи с этим в слушаниях был объявлен большой перерыв. Тогда же фигурантов, обвиняемых в хищении 133 миллионов рублей, отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

По некоторым данным, сегодняшнее заседание может стать техническим, поскольку один из адвокатов фигурантов ушел в отпуск.