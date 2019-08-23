На митинге в честь Дня российского флага, который пройдет в субботу на проспекте Сахарова, ожидается платная массовка

Об этом пишет интернет-портал «Медуза» со ссылкой на людей, которые приглашают посетить акцию за деньги. Они предлагают 500 рублей тем, кто просто постоит с флагом три часа. За весь день можно получить тысячу. Заказчиков координаторы называть отказались.

Кроме того, на митинг-концерт, который организуют Российский союз ветеранов Афганистана и ассоциация героев, заставляют прийти бюджетников, студентов и работников коммерческих организаций, которые были подрядчиками у казенных предприятий.

Кроме того, бесплатные автобусы будут организованы для жителей Московской области и других регионов.

Напомним, 24 августа оппозиция намеревалась провести на проспекте Сахарова протестную акцию, но мэрия заявку отклонила.