Мэрия Москвы отклонила все заявки оппозиции на протестные акции 31 августа

«Организаторам даже не предложили альтернативу», — сказала «Эху Москвы» глава Совета депутатов Гагаринского района Елена Русакова.

Переговоры с мэрией Москвы будут продолжены, добавила Елена Русакова.

Между тем, как сообщил РБК председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, власти уже согласовали на этот день на проспекте Сахарова молодежный фестиваль «PROлето». Он отметил, что инициатива исходила от участников организации.