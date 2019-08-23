Компания Apple представит в сентябре три новых модели iPhone

Они получат новые процессоры и возможность реверсивной беспроводной зарядки, сообщает Bloomberg. Кроме того, в смартфонах появится новая система камер с третьим сенсором, что позволит снимать сверхширокоугольные фото и видео. Поддержки 5G ни у одной из моделей не будет.

До конца года Apple также значительно обновит линейки других своих продуктов. В частности, будут представлены новые версии планшета iPad и наушников AirPods. Компания также выпустит новый MacBook Pro с диагональю 16 дюймов.