Алексей Навальный должен сегодня выйти на свободу

Симоновский суд накануне не стал продлевать ему на сутки содержание под стражей, на чем настаивало руководство спецприемника. В ходатайстве говорилось, что политику приостанавливали административный арест, когда он был в больнице. Защита опровергла этот довод, поскольку его об этом не уведомляли, к тому же Навального все это время сопровождали сотрудники полиции, так что он не был на свободе, сообщает «Медиазона».

Навальный был арестован 24 июля по обвинению в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. 28-го его увезли из спецприемника в больницу , а через день выписали. Врачи поставили диагноз «аллергическая реакция».