Москва и Киев, по некоторым данным, предварительно договорились об обмене заключенными

Он может пройти в формате 33 на 33, утверждают близкие к переговорам источники РБК. По их данным, в это число не включен главред украинского РИА Новости Кирилл Вышинский. Его освобождение будет проходить по особой схеме. Будет ли освобожден на этот раз украинский режиссер Олег Сенцов, собеседники не уточнили. Не назвали они и точной даты передачи пленных. Ранее источники «Коммерсанта» говорили, что это произойдет до конца августа. По их данным, Россия передаст, в том числе, задержанных в Керченском проливе моряков. Для переговоров по обмену в Россию уже прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова, добавляет РБК. При этом ее российская коллега Татьяна Москалькова до 26 августа находится в отпуске.