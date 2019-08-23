Премьер Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Соответствующие кадры опубликовали в соцсетях журналисты, присутствовавшие на встрече в Елисейском дворце. На кадрах видно, что в ходе беседы с французским лидером британский премьер в какой-то момент закидывает правую ногу на кромку столика, стоявшего между диваном и креслом, где сидели политики.