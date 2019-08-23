Британские пограничники спасли около 50 беженцев, которые пытались попасть в Соединенное Королевство через Ла-Манш

Британские пограничники и береговая охрана спасли около пол сотни беженцев, которые пытались попасть в Соединенное Королевство из Франции, переплыв пролив Ла-Манш на резиновых лодках. Об этом сообщает телеканал «Скай ньюс». В береговой охране подтвердили, что накануне утром у берегов графств Кент и Сассекс произошло несколько инцидентов, которые потребовали вмешательства погранслужбы и полиции, а также отправки в месту происшествия нескольких судов и спасательного вертолета.