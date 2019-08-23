Калининградский облсуд признал незаконным отказ властей в согласовании «пикета солидарности» с московскими протестами 10 августа. Об этом пишет «Новый Калининград», ссылаясь на решение по иску к мэрии волонтера штаба Алексея Навального Владимира Неманова. В начале августа он подал заявку на проведение акции у памятника «Землякам-космонавтам» на 100 человек. Ему ответили, что в этом месте уже заявлено другое мероприятие и предложили другую площадку, от которой протестующие обычно отказываются. Центральный районный суд Калининграда встал на сторону властей. Областной суд поддержал активиста. Теперь он собирается обратиться с иском к мэрии о возмещении морального вреда.