Глава Overstock Патрик Бирн уволился после того, как стало известно о его романе с россиянкой Марией Бутиной

Глава американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн уволился после того, как стало известно о его романе с россиянкой Марией Бутиной, которая отбывает тюремный срок в США за работу иностранным агентом.

В письме, адресованном акционерам, он объяснил свое решением тем, что его присутствие у руля компании может негативно повлиять на ее деятельность и осложнить все виды деловых отношений, пишет The New York Times.

На прошлой неделе пресс-служба Overstock опубликовала заявление, в котором говорилось о связях Бирна с Бутиной в период с 2015 по 2018 годы. Оно последовало вслед за публикацией, в которой утверждалось, что Бирн помогал сотрудникам правоохранительных органов в расследовании дела о вмешательстве России в президентские выборы.