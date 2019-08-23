Вопрос о возвращении России в состав «Группы восьми» может быть поднят на саммите G7 в Биаррице

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. По его словам, Россия должна попросить о возвращении этого формата. Решение должно быть принято на основе консенсуса странами-участницами «Большой семерки». Пока Москва официально не просила о возвращении в состав «Восьмерки», отметил собеседник агентства.

Предложение пригласить Россию на встречу G7 ранее озвучил президент США Дональд Трамп. Позже СМИ сообщили со ссылкой на источники в структурах ЕС, что Евросоюз выступает против воссоздания «Группы восьми» до того, как Москва выполнит ряд условий.